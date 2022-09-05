Он оценит ход работ по ликвидации природных пожаров. Токаев прибыл в Костанайскую область Фото Борт№1 в Telegram Пресс-служба президента сообщает, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой, в ходе которой оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

Лесной пожар в Костанайской области

Возгорание началось второго сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы. Изначально тушение осложнялось ветром, жаркой погодой и отсутствием подъездных путей из густой растительности. На месте пожара сразу создали оперативный штаб, на место выехал глава МЧС. 10 человек пострадали, погиб пенсионер с инвалидностью (он отказался эвакуироваться), огонь повредил и уничтожил 108 строений. Горят более 43 тысяч гектаров. Во всех региональных филиалах партии AMANAT открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших. Ассамблея народа Казахстана объявила об организации помощи. Финансовое пожертвование можно перечислять на открытый для пострадавших расчётный счёт, карта Kaspi привязана к номеру телефона 8-747-482-64-49. Генеральная прокуратура ведёт расследование.