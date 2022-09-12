Правила предупреждения: как действовать во время эпидемий?Если речь идет о коронавирусе или сезонном гриппе, самым правильным решением станет вакцинация. Также в период обострения вирусных инфекций следует воспользоваться такими рекомендациями:
- регулярно мыть руки с мылом;
- проводить влажную уборку помещений;
- на улице и в общественных местах не касаться рта, носа и глаз;
- свести к минимуму контакты с болеющими;
- в местах массового скопления людей носить маску.
5 правил улучшения иммунитетаЧеловек с сильным иммунитетом менее подвержен заражению вирусами, и это неоспоримый факт. Есть несколько простых правил, которые помогут оставаться здоровым:
- не пренебрегать физической активностью — всегда находите время для пробежек, прогулок, занятий в фитнес-клубе или другого любимого вида спорта, особенно если у вас сидячая работа;
- дышите свежим воздухом — прогулки в парках, на берегу водоемов и просто проветривание помогут организму справиться с любыми вирусами;
- высыпайтесь — сон взрослого человека должен длиться 7–8 часов, при этом желательно ложиться и просыпаться пораньше;
- закаливайтесь — на первых этапах достаточно контрастного душа, а в целом в закаливании важно действовать постепенно;
- следите за питанием — старайтесь есть меньше сладкого и жирного, но больше овощей, фруктов и других полезных продуктов.