Межсезонье с периодом резкого похолодания приводит к росту заболеваемости ОРВИ. Желательно заблаговременно подготовиться к этому времени, чтобы обезопасить себя и близких. В этом помогут как противовирусные таблетки (большой выбор данной группы лекарств представлен в Доброй аптеке), так и другие специфические меры, благодаря которым усиливается иммунитет. Выясним, как подготовить организм к сезону вирусных инфекций. Как защитить себя от ОРВИ? Также не лишними будут консультации врачей и периодические проверки здоровья. Специалисты назначат необходимые анализы и помогут выяснить, всего ли хватает вашему организму.

Правила предупреждения: как действовать во время эпидемий?

Если речь идет о коронавирусе или сезонном гриппе, самым правильным решением станет вакцинация. Также в период обострения вирусных инфекций следует воспользоваться такими рекомендациями:
  • регулярно мыть руки с мылом;
  • проводить влажную уборку помещений;
  • на улице и в общественных местах не касаться рта, носа и глаз;
  • свести к минимуму контакты с болеющими;
  • в местах массового скопления людей носить маску.
Если же вы наблюдаете у себя первые признаки ОРВИ (кашель, насморк, повышенная температура), важно не игнорировать симптомы и обратиться к врачу, а также обезопасить окружающих и по возможности не контактировать с ними.

5 правил улучшения иммунитета

Человек с сильным иммунитетом менее подвержен заражению вирусами, и это неоспоримый факт. Есть несколько простых правил, которые помогут оставаться здоровым:
  • не пренебрегать физической активностью — всегда находите время для пробежек, прогулок, занятий в фитнес-клубе или другого любимого вида спорта, особенно если у вас сидячая работа;
  • дышите свежим воздухом — прогулки в парках, на берегу водоемов и просто проветривание помогут организму справиться с любыми вирусами;
  • высыпайтесь — сон взрослого человека должен длиться 7–8 часов, при этом желательно ложиться и просыпаться пораньше;
  • закаливайтесь — на первых этапах достаточно контрастного душа, а в целом в закаливании важно действовать постепенно;
  • следите за питанием — старайтесь есть меньше сладкого и жирного, но больше овощей, фруктов и других полезных продуктов.
 