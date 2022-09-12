Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным единой информационной службы "109", сегодня, 12 сентября, обнаружена утечка газа в подземном полиэтиленовом газопроводе среднего давления на пересечении улиц Рахимова и Бигельдинова в поселке Зачаганск. Аварийная бригада перекрыла задвижку и без газоснабжения остались жители частного сектора микрорайона Болашак. Всего 759 потребителей. Ремонтные работы и пуск газа планируют провести завтра утром. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.