Без голубого топлива остаются более 700 абонентов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Половина Атырау останется без газа на 10 дней Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным единой информационной службы "109", сегодня, 12 сентября, обнаружена утечка газа в подземном полиэтиленовом газопроводе среднего давления на пересечении улиц Рахимова и Бигельдинова в поселке Зачаганск. Аварийная бригада перекрыла задвижку и без газоснабжения остались  жители частного сектора микрорайона Болашак. Всего 759 потребителей. Ремонтные работы и пуск газа планируют провести завтра утром. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.