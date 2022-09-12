– Всего в поисковых мероприятиях были задействованы все наружные службы ДП ЗКО, волонтеры и неравнодушные добровольцы. Поиски велись двое суток. Подростки свой побег объяснили тем, что им там скучно. По месту месту их обнаружения были найдены и изъяты предметы и вещи, которые числились краденными, основная масса - это одежда, - сообщили в полиции.Дети после осмотра медиков доставлены в Детскую деревню. Телесных повреждений на них не обнаружено, жалоб со стороны детей не поступило. По фактам обнаружения краденного начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
