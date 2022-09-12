Мальчики найдены живыми и невредимыми, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Двое воспитанников детской деревни без вести пропали в Уральске Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО Воспитанники детской деревни семейного типа 15-летний Максим Федуллев и девятилетний Николай Харченко пропали десятого сентября. Около полудня дети вышли из учреждения и не вернулись. На поиски пропавших был ориентирован весь личный состав департамента полиции ЗКО. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 12 сентября около 14:00 в заброшенном доме дачного общества «Комарово» в районе «Меловые горки» мальчишки были найдены живыми и невредимыми.
– Всего в поисковых мероприятиях были задействованы все наружные службы ДП ЗКО, волонтеры и неравнодушные добровольцы. Поиски велись двое суток. Подростки свой побег объяснили тем, что им там скучно. По месту месту их обнаружения были найдены и изъяты предметы и вещи, которые числились краденными, основная масса - это одежда, - сообщили в полиции.
Дети после осмотра медиков доставлены в Детскую деревню. Телесных повреждений на них не обнаружено, жалоб со стороны детей не поступило. По фактам обнаружения краденного начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".  