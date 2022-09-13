— Часто при вербовке на нелегальную работу предлагают работу курьером, но впоследствии соискатели вакансий оказываются наркокурьерами. Как правило, подобные предложения привлекают заметно высокими заработками. По открытым данным, дневной заработок потенциального закладчика составляет около 50 тысяч тенге, при этом курьеры раскладывая закладки не подозревают о суровости предполагаемого наказания, — рассказали в областной прокуратуре.

Иллюстративное фото из архива "МГ« По информации пресс-службы прокуратуры ЗКО, 27-летнего жителя Уральска задержали в марте этого года. Он находился по улице Набережная-старица, когда его задержали полицейские. При досмотре его одежды у него были обнаружены девять свертков, обмотанные черной изолентой, а остальные 16 свертков он уже раскидал по различным тайникам. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО мужчина осужден по статье 297 УК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» и приговорен к 11 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Дополнительно суд назначил мужчине принудительное лечение от наркозависимости по месту отбывания наказания. Прокуроры подчеркнули, что в век интернета организаторы незаконного бизнеса чаще всего вербуют подручных-закладчиков через сети, и нередко в их кругах оказываются дети и молодые люди, только начинающие взрослую жизнь.Приговор суда не вступил в законную силу.