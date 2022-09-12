В ЗКО объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 14 метров в секунду. По информации РГП "Казгидромет", 13 сентября в Уральске переменная облачность, погода без осадков, температура воздуха +22 градуса днем, и до +8 градусов ночью. Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается и в Атырау. Днем +25 градусов, ночью +15. Погода без осадков ожидается в Актобе. Температура воздуха днем составит +21 градус, ночью +7. В Актау синоптики прогнозируют пыльную бурю, днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается +16 градусов. Дот 24 градусов тепла ожидается днем в Алматы. Ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов.