На сайте министерства туризма и спорта РК сообщается, что в конкурсе на лучшую форму для сборной страны на Олимпийских играх в Париже определены три победителя.

— На первом этапе свои материалы отправили 15 претендентов. На втором этапе эскизы рассматривались рабочей комиссией. Комиссия состояла из 18 человек - представителей Комитета по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта, Национального олимпийского комитета, Союза спортсменов Казахстана, СМИ, действующих спортсменов, — сообщается на сайте министерства.

Голосование проходило офлайн и онлайн. Отмечается, что все выбранные эскизы учитывают замечания общественности, спортивная одежда отвечает высоким требованиям. В наминации победили: «Спортивная форма» — ИП Health&Sport, «Торжественная спортивная форма» — ТОО «Эксклюзив студио», «Спортивная форма для знаменосцев» — ТОО «Эксклюзив студио».