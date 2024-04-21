Без предупреждения будут проверять школы и детсады Казахстана

В учебных заведениях страны теперь будут проводить внеплановые проверки без предварительного уведомления, передает телеканал «Астана». Эта норма закреплена в новом законе об обеспечении прав женщин и безопасности детей.

В Комитете по охране прав детей министерства просвещения объяснили, что надзор без предварительного уведомления позволит точно оценить ситуацию касаемо безопасности детей. Заместитель главы комитета Юлия Овечкина сообщила, что во всех регионах будут созданы центры психологической поддержки, открытием которых займутся акиматы.

— Отсутствие предварительного уведомления проверки предотвращает возможность подготовки к проверки в случае нарушения прав детей. Необходимость данного нововведения обусловлены резонансными событиями 2023 года, когда вместо безопасных лагерей детей размещали в помещениях, непредназначенных для детского отдыха, — сообщила Юлия Овечкина.

