Дополнительную вакцинацию от гепатита "А" проведут в затопленных регионах

На сайте министерства здравоохранения сообщается, что вице-министр здравоохранения РК-главный санврач страны посетила медицинские организации Атырауской и Западно-Казахстанской области. Айжан Есмагамбетова ознакомилась с эпидемиологической обстановкой в регионах в условиях паводков и дала рекомендации по соблюдению санитарных требований в зонах паводков.

Также она ознакомилась с работой водохозяйствующих предприятий, обеспечивающих водозабор, очистку и обеззараживание воды, подаваемой населению в период паводков.

— Санитарный врач провела проверку дежурств санитарно-эпидемиологической службы в эвакуационных пунктах, где поручила особо внимательно соблюдать санитарные требования, контролировать условия питания и предотвращать массовые пищевые отравления. Также она приняла участие в заседаниях областных штабов по противопаводковым мероприятиям, где акцентировала внимание на качестве питьевой воды, проведении очистки территорий, промывке и дезинфекции водозаборных сооружений, септиков и других эпидемически значимых объектов, — сообщается на сайте ведомства.

Есмагамбетова посетила районную поликлинику и больницу в Жылыойском районе и эвакуационный пункт, расположенный в городе Кульсары.

Руководитель управления здравоохранения Атырауской области, Кайсар Абдалиев, сообщил вице-министру, что в городе Кульсары, населенном пункте Косшагыл и в поселке Жана Каратон эвакуированным жителям предоставляется необходимая медицинская помощь. Пациенты и беременные женщины, нуждающиеся в срочных операциях, направляются в Бейнеускую районную больницу.

Во время визита Айжан Есмагамбетова подчеркнула необходимость увеличения количества техники в городе Кульсары для эффективной откачки воды. Кроме того, вице-министр поручила организовать дополнительную вакцинацию против гепатита «А» среди детей.

Как сообщается на сайте ведомства, во всех медицинских организациях разработан план мероприятий для оказания первой медицинской помощи в подтопленных населенных пунктах, а также план по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период паводков.