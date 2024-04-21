Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области был установлен учащийся девятого класса одной из школ области, передает Polisia.kz.

Подросток анонимно создал Теlegram-канал, где разместил сообщение о планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района. Там же он разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в сети интернет. В настоящее время проверяется его причастность к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.