Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости, сообщается на сайте primeminister.kz.

В перечень такого имущества входят: предметы для хранения и приготовления пищи, предметы мебели для приема пищи, предметы мебели для сна, предметы средств информирования граждан, предметы средств водоснабжения и отопления.

Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств.

Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.