Как сообщил руководитель управления цифровых технологий Нурсултан Нурлан, сервис доступен для всех граждан во всех регионах страны, пострадавших от паводков.
— В настоящее время по ЗКО реализовали сервис по подаче онлайн-заявлений по возмещению ущерба в случае ЧС. Для этого жителям нужно скачать мобильное приложение еGov Мobile. На главной странице перейти в соответствующую вкладку, пройти опрос и отправить заявление, где необходимо указать перечень имущества, недвижимости, поголовье скота и т.д. в соответствии с постановлением правительства от 19 декабря 2014 года. После этого проводят оценку, техническое обследование и принимают решение о выплате компенсации, — пояснил Нурсултан Нурлан.