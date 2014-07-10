Капитан футбольного клуба «Актобе» от имени всей команды извинился перед своими болельщиками за последние неудачи в чемпионате Казахстана, в том числе за разгромное поражение от алматинского «Кайрата».

- Я понимаю, что надо было сразу же это сделать, но, поверьте, мы все были в состоянии шока. И чтобы не говорить на фоне эмоций, решили сделать это после некоторой паузы, чтобы взвесить все и найти нужные слова. Я как капитан команды от имени всех футболистов приношу извинения перед всеми нашими болельщиками и за поражение от «Кайрата», и за неудачи в последних матчах. Да, мы сейчас переживаем не самое простое время. Но мы всегда славились коллективом, поэтому постараемся сделать все, чтобы собраться, встряхнуться и заиграть вновь на прежнем уровне. Уверен, команда справится с этой ситуацией. Мы благодарны всем нашим болельщикам, которые, несомненно, лучшие в Казахстане. Вы с нами не только в дни побед, но и когда не все получается. Спасибо всем, кто поддерживает нас в эти дни. Мы сделаем все, чтобы вернуть статус лидера, - приводятся слова Петра Бадло в сообщении, распространенном пресс-службой ФК «Актобе».

Напомним, 6 июля матч 19-го тура чемпионата РК по футболу завершился для «Актобе» разгромным поражением. Актюбинцев на своем поле со счётом 7:1 одолел алматинский «Кайрат». До этой встречи в матчах чемпионата РК "Актобе" не выигрывал с 24 мая, у команды было 2 поражения и 4 ничьи. После игры с «Кайратом» главный тренер ФК «Актобе» Владимир НИКИТЕНКО подал в отставку.