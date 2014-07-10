Фото с архива "МГ" Фото с архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на департамент ЧС по Атырауской области. Как пояснили в ДЧС, в Кызылкугинском районе степной пожар уничтожил 15 тысяч гектаров травы и 26 голов овец. Огнем был охвачен скотный двор с отарой овец на участке «Корайлы». Спасателям понадобилось более суток, чтобы локализовать пожар. Возгорание произошло 8 июля в Жангильдинском сельском округе, что находится в 60 км от районного центра – Миялы. Огонь также охватил участки «Кызылсай», «Кайракты», «Корайлы», «Мангыт», «Сарыкол», «Коскол». За время пожара территория возгорания достигла 15 тысяч га. Помимо 13 спасателей и спецтехники, задействованных в тушении с земли, был задействован также и вертолет «Ми-8» республиканского предприятия «Казавиаспас». Жертв и пострадавших среди населения нет, уточнили в ДЧС.