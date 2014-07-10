Страшная автокатастрофа произошла в 200 километрах от Уральска на трассе «Уральск-Атырау», сообщают корреспонденты портала «Мой ГОРОД», которые стали невольными свидетелями трагедии. Корреспонденты «МГ» направлялись в Тайпак, когда по дороге увидели перевернувшуюся машину «Ниссан». Оказалось, что это семья азербайджанцев из Тюмени, которые направлялись в Уральск как туристы. В машине были супруги и их четверо детей. Старшая 22-летняя дочка от полученных травм скончалась на месте. Другим детям 3, 4 и 6 лет. Они также получили множественные травмы. Ранения получили и сами супруги. - Когда мы приехали, полиция уже была. На попутках увезли детей в больницу Тайпака, здесь ждут центр медицины катастроф, пока помогают пассажиры и водители проезжающих машин, - сообщила наш корреспондент Юлия МУТЫЛОВА около 13 часов. Мы позвонили в управление здравоохранения, где сообщили, что бригада выехала на место, как только поступила информация. Также по просьбе водителя машины, попавшей в аварию, информацию о ДТП мы передали в консульство России в Уральске.