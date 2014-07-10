BeelineBusiness объявляет о старте крупного республиканского благотворительного проекта «Безграничные возможности», в рамках которого компания будет подключать к интернету различные социальные учреждения - детские дома, школы-интернаты, дома инвалидов. Презентация проекта прошла в стенах АРДИ - Ассоциации родителей детей-инвалидов в Алматы. Компьютерный класс этой организации стал первым объектом, подключенным к бесплатномускоростному интернету от BeelineBusiness.
«Beeline – прогрессивная компания, поэтому нам важно двигать прогресс и вдохновлять людей на развитие. Доступ в интернет – это сегодня уже право каждого человека, и мы с удовольствием помогаем реализовать это право. Сегодня мы стартовали с масштабной инициативой, когда интернет станет доступен тем людям, кто в нем действительно нуждается. За ближайшие два-три года мы сделаем много таких подключений», - комментирует Тунгышбек Батталханов, Генеральный директор ТОО "2 Day Telecom".
«Мы выражаем огромную благодарность нашим бизнес-партнерам. Не секрет, что для большинства наших ребят интернет является иногда единственным окном в мир, инструментом его познания, общения. Кроме того, благодаря интернету, достижениям науки в центре появляются новые технологии реабилитации», - говорит Асия Ахтанова, Председатель ОО «АРДИ», член Координационного Совета по правам инвалидов акимата г. Алматы.
Beeline Business для корпоративных клиентов - это не только услуги мобильной связи, но и скоростного проводного Интернет. В рамках долгосрочного проекта «Безграничные возможности», рассчитанного на несколько лет, к бесплатному проводному интернету планируется подключить социальные объекты во всех городах Казахстана. В списке на подключение - детские дома, областные школы-интернаты, центры адаптации людей с ограниченными возможностями. До конца 2014 года будут подключены 8 объектов в 6 городах Казахстана.
Ассоциация Родителей Детей Инвалидов «АРДИ» создана в 1991 году. Это первая в Казахстане НПО для детей и молодежи с ограниченными возможностями. Опекает 537 семей, воспитывающих детей с инвалидностью, 147 из которых дети, которые передвигаются только с помощью инвалидных кресел.
Компания ТОО 2Day Telecom является одним из ведущих операторов связи на территории РК с торговыми марками «Интернет Дома» и Beeline Business. Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг на рынке Казахстана – доступ к сети Интернет, телефония, передача данных.
Входит в группу компаний Beeline Казахстан. Телекоммуникационный оператор Beeline Казахстан — универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе технологий оптоволоконного доступа, Wi-Fi и сети третьего поколения 3G.
Услугами Beeline по итогам 2013 года пользуются 9,2 миллиона клиентов, к услуге ТОО 2DayTelecom «Интернет дома» подключено более 300 тысяч абонентов.
Beeline Казахстан признан самым уважаемым оператором страны по результатам репутационного аудита Reputation Institute.
Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VimpelCom Ltd»» со штаб-квартирой в г.Амстердам (Нидерланды). Сегодня VimpelCom Ltd. – пятый в мире по числу абонентов сотовый оператор, по итогам 2013 года компания обслуживает 219 млн. абонентов.
