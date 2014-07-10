Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития. По данным управления, на сегодня в области 98 человек приобрели турпакеты на отдых в Турции.   - Воспользоваться ими они уже не смогут. Компания «Гульнар тур» больше не сможет отправлять своих клиентов на отдых. Теперь, все кто приобрел путевки, вынуждены решать свои финансовые претензии с местным филиалом компании. Или они будут подавать в суд, это их право, - сказал заместитель руководителя областного управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития Олжас СМАГУЛОВ. - Сейчас при акимате области создан оперативный штаб по разрешению этой ситуации. Точное количество не сумевших выехать за границу людей уточняется. Нам сегодня известно только то, что за рубежом нет атыраусцев, которые отправились отдыхать по путевкам «Гульнар тур». В акимате также функционируют телефоны "горячей линии". Любой человек может позвонить и узнать, что необходимо предпринимать в дальнейшем. Хотя, признаюсь, что на сегодня еще не определен механизм разрешения конфликтной ситуации. Ждем распоряжения и дополнительной информации с комитета туризма, - отметил Олжас СМАГУЛОВ. Здесь задействована и национальная палата предпринимателей. Кстати, по договору разрешать спор в суде (если до этого дойдет) клиент и компания должны в Турксибском районном суде города Алматы. Сейчас эти вопросы также прорабатываются, на предмет возможного подачи исков по месту покупки турпакета. - Этот вопрос сейчас прорабатывается на уровне руководства в центральных исполнительных органах, - пояснил Олжас СМАГУЛОВ.  