Фото: Igor Golovniov / AP Фото: Igor Golovniov / AP Следственный комитет России предъявил гражданке Украины, летчице Надежде Савченко обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета. Суд избрал в отношении Савченко меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие полагает, что Савченко, служащая в украинской армии оператором-наводчиком вертолета Ми-24, во время боевых действий в Луганской области в июне взяла отпуск и вступила в ряды добровольческого батальона «Айдар». Затем, узнав координаты расположения российских журналистов ВГТРК, она передала их командованию. «После этого именно по этим координатам был произведен минометный обстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК», — отметили в СК. Комментируя задержание гражданки Украины на российской территории, в Следственном комитете пояснили, что она пересекла границу с Россией без документов и под видом беженки. В одном из населенных пунктов во время проверки документов она была задержана для установления личности. После этого выяснилось, что Савченко является подозреваемой по делу об убийстве российских журналистов. В СК отметили, что обвинение Савченко было предъявлено в присутствии адвоката и переводчика, а о факте задержания было уведомлено украинское посольство. В настоящее время она находится в одном из СИЗО. 17 июня журналисты съемочной группы ВГТРК попали под минометный обстрел под Луганском. Звукооператор Антон Волошин погиб на месте, корреспондент Игорь Корнелюк позднее скончался в больнице.