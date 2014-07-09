Фото с сайта 5tv.kg Фото с сайта 5tv.kg Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на региональное представительство ЕНПФ.   По словам директора Атырауского филиала Вячеслава ДЖУМУРОВА, на сегодняшний день население области составляет 550 тысяч 200 человек, из них активное население 360 400. - По последним данным, количество открытых индивидуальных пенсионных счетов по области составляет 338 тысяч 221 человек, соответственно, 22 179 атыраусцев не отчисляют пенсионные взносы, - сообщил Вячеслав ДЖУМУРОВ. Это количество не задейственного населения. Статистику работники пенсионного фонда подсчитали сами, для дальнейшей работы с этой группой людей. - Это люди, которые сидят на рынках, работает в частных компаниях. У них не идут пенсионные начисления. Прежде всего, открытие счета нужно самим людям, чтобы в будущем иметь возможность получать пенсии, - подчеркнул Вячеслав ДЖУМУРОВ.