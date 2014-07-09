Казахстанские чиновники расскажут, откуда у них роскошные автомобили, дома и бриллианты, сообщает КТК. Партия власти в очередной раз решила очистить свои ряды от коррупционеров и обязать всех без исключения госслужащих и их ближайших родственников отчитываться не только о доходах, но и расходах. Чиновники, а также их жёны, дети, братья, сёстры, дяди и тёти должны будут заполнять специальные декларации и рассказывать, сколько денег ушло на отдых за границей, какую сумму потратили на недвижимость и во сколько обошлась свадьба сына или дочери. При этом, естественно, декларантам предстоит объяснить происхождение всех этих средств. В случае несовпадения дебета с кредитом, госслужащего ожидают крупные неприятности. Партийцы объясняют, что подобная практика хорошо зарекомендовала себя во многих государствах. Правда, вместе с кнутом для чиновничьего аппарата приготовили и пряник. В рамках борьбы с коррупцией партия власти предложила увеличить служащим зарплату.