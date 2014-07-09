Актюбинские чиновники никак не могут довести до ума набережную вдоль водно-зеленого бульвара, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Масштабную реконструкцию бульвара начинали еще в 2008 году, когда регионом руководил Елеусин САГИНДЫКОВ. А затеяли эту работу из-за приезда Нурсултана Назарбаева и Дмитрия Медведева, когда в сентябре 2008 года в Актобе проходил международный форум глав приграничных территорий Казахстана и России. Разумеется, местным чиновникам нужно было достойно встретить высокопоставленных гостей, вот и пришлось поспешно «мастерить и придумывать». Но приводить в порядок «речку-вонючку», как называют ее местные жители, оказалось не простой задачей. Набережная заросла камышами и превратилась в огромную свалку. Правда, власти это не остановило. Сначала, по задумке чиновников, уничтожили весь камыш, убрали мусор, а затем стали заполнять давно обмелевшие берега водой. К приезду участников саммита старания оправдались: в самом центре Актобе появился водоем, радующий глаз. Но спустя несколько лет стало понятно, что проект слишком затратный. Несмотря на то, что прошло уже 6 лет, реконструкцию набережной до сих пор не могут закончить. В городском акимате говорят, что благоустройство русла реки Саздинка так и рассчитывалось – на несколько лет. Правда, назвать точную дату, когда закончатся работы, пока затрудняются. - Сейчас вдоль Набережной, в районе мечети Нургасыр, началось строительство сквера на площади 4 гектара, - рассказывает пресс-секретарь акима города Лариса ТОМЧУК. - Там будут велосипедные дорожки протяженностью 1650 метров, тротуары, скейт-парк, спортивная площадка. А недалеко построят парковку. Параллельно будет вестись работа по благоустройству реки Саздинка. В планах сделать из Набережной отдельное место для отдыха, где можно было бы покататься на лодках. Но, разумеется, не все сразу. Пока же до идеальной картинки, похоже, далеко. Саздинка постепенно вновь начинает приобретать совсем неэстетичный вид: зарастает камышами и вновь превращается в свалку для мусора. - Мы живем в 12 микрорайоне, - рассказывает жительница города Актобе Айсулу АБЗАЛОВА. - Наш дом прямо смотрит на набережную. Вот каждый день наблюдаем, как ее снова захламляют. Здесь и рыбачат, оставляя после себя груды мусора. И детвора вечерами плескается, и бомжи купаются. Совсем неприятная картина. 