Комната Джохара Царнаева. Фото©The Boston Globe. Комната Джохара Царнаева. Фото©The Boston Globe. В Федеральном суде в Бостоне по делу казахстанца Азамата Тажаякова в качестве свидетеля выступила агент ФБР Сара Вуд, сообщает The Boston Globe. Азамат Тажаяков обвиняется в препятствовании расследованию теракта в Бостоне, совершенного в апреле 2013 года. Вуд была одним из трех сотрудников Бюро, на вопросы которых отвечал в ходе допроса подсудимый. Она сообщила свою версию произошедшего. По словам Вуд, казахстанцы Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев совместно решили избавиться от рюкзака с фейерверками из комнаты Джохара Царнаева в университетском общежитии. Они якобы сделали это после того, как узнали, что старший брат Царнаева Тамерлан был убит в перестрелке с полицией. По словам Вуд, казахстанцы направились в комнату Джохара, где нашли рюкзак с фейерверками, опустошенными от пороха. Затем они стали решать, что делать с этими вещами. По словам Вуд, Кадырбаев якобы предложил выбросить рюкзак и фейерверки, а Азамат Тажаяков - согласился. Отметим, защита казахстанца такие показания отрицает. По словам адвоката Николаса Вулриджа, Азамат Тажаяков никогда не брал рюкзак из комнаты подозреваемого в совершении теракта Джохара Царнаева. Юрист заявил, что это сделал Кадырбаев, а его подзащитный узнал о произошедшем в ходе допроса агентами ФБР. Как заявил адвокат, его подзащитный был допрошен без присутствия адвокатов и добровольно отдал им свой мобильный телефон, что, по словам защиты, свидетельствует о его намерении помочь расследованию. Напомним, Азамат Тажаяков и Кадырбаев были арестованы 20 апреля. Им грозит до 25 лет тюрьмы. Федеральный суд в Бостоне постановил, что процессы по делу казахстанских студентов пройдут отдельно. Кадырбаев предстанет перед судом 8 сентября.  