В редакцию отправили видео с пауком. Выяснилось — это каракурт, ещё его называют «черная вдова».

Житель Уральска обнаружил у себя во дворе каракурта. Его дом расположен в центре города недалеко от филармонии имени Г. Курмангалиева. Мужчина поднял коробку, когда оттуда вывалился ядовитый паук. В редакцию отправили видео с пауком. Выяснилось — это каракурт, ещё его называют «черная вдова».

Руководитель отдела «Экзотариум» Алматинского зоопарка, герпетолог Александру Гурнёв сказал, что на видео запечатлен каракурт.

— Для взрослого человека с нормальной иммунной системой укус этого паука не является смертельным, но помучиться заставит. Для детей и людей пожилого возраста он может обернуться смертельным исходом. Присутствие каракурта обусловлено наличием убежища. Чем больше таких мест, как норы грызунов, мусор, хлам, тем больше вероятности встретить паука. В первую очередь необходимо содержать двор в чистоте, а в доме замазать все щели. Обязательно соблюдайте технику безопасности. Когда каракурты плетут коконы, откладывают яйца, в этот период они не перемещаются, остаются в насиженных местах. Во время миграции пауков, когда они подыскивают подходящие месте, возникают укусы, — рассказал Гурнев.

Он отметил, что для уничтожения можно применять стандартные инсектициды, например, дихлофос. Также герпетолог рассказал, где обитают каракурты.

— Каракурт может вполне себе селиться в открытой степи, но с большим количеством нор грызунов или ещё каких либо укрытий, да даже элементарно под камнями, в грунтовых промоинах, достаточно глубоких трещинах или под корнями различных растений. Излюбленные места — это ветхие деревья с пустотами в стволах. Иногда возникают скачки численности паука, это обусловлено тёплой зимой и наличием достаточной кормовой базы. Если зимы холодные, морозные, как правило пауков очень мало. Если на протяжении нескольких лет продолжаются тёплые зимы, тогда происходит рост их численности. Яд у паука нервно-паралитического действия, несмотря на это каракуртом питается большое количество животных: ящерицы, ёжики, бараны, осы, птицы. Вся проблема в том, что паук ведёт достаточно скрытный образ жизни, не каждое животное до него доберётся, — поясняет руководитель отдела «Экзотариум».

Герпетолог дал совет, который помогает спасти жизнь человека после укуса паука.

— Всегда носите спички в кармане. После укуса паука необходимо в течение одной-двух минут приложить зажженную головку спички к месту укуса. Температура достигает предельно высоких градусов и яд разлагается, — дополнил Гурнев.

На животных и человека паук не нападает, если его не потревожат, например, случайно придавят. Укус действует немедленно: пострадавший человек ощущает жгучую боль, которая уже через 10-15 минут распространяется по всему телу. Обычно больные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки.

Характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса. Общее отравление проявляется такими симптомами, как одышка, учащение пульса, головокружение, головная боль, тремор, рвота, бледность или гиперемия лица, потливость, чувство тяжести в грудной или подложечной области, экзофтальм и мидриаз, нарушение координации движений.

Характерны также приапизм, бронхоспазм, задержка мочеиспускания и дефекации. Психомоторное возбуждение на поздних стадиях отравления сменяется глубокой депрессией, затемнением сознания, бредом.



Наиболее ядовитыми являются взрослые самки паука.