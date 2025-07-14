Казахстан на конкурсе представила солистка филармонии им. Д. Ракишева области Жетысу Алмагуль Батталиева.

В финале артистка поразила зрителей исполнением композиции «Вечность», собрав овации зала и обеспечив высокую оценку номера жюри. По итогам двух конкурсных дней она набрала 137 баллов, завоевав Гран-при фестиваля.

Отметим, Алмагуль Батталиева – талантливая молодая вокалистка, родом из Алматы. С раннего возраста проявляет выдающиеся способности в вокальном искусстве. В 14 лет поступила в Алматинский музыкальный колледж имени П. И. Чайковского. Помимо вокала, владеет несколькими инструментами: аккордеоном, фортепиано и укулеле.

Алмагуль обладает ярким голосом, сценической выразительностью и ответственным отношением к творчеству. Она неоднократно подтверждала высокий уровень подготовки и артистичности на престижных музыкальных конкурсах, в числе которых фестиваль «Жас Канат – 2023», а также Международный конкурс «Алматым Жүрегімде».



