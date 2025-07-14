Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмманюэля Макрона с национальным праздником Французской Республики – Днем взятия Бастилии.
Президент Казахстана отметил, что Франция является авторитетным членом международного сообщества, добившимся значительных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, и пожелал дружественному французскому народу дальнейшего процветания.
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегический характер казахско-французских отношений и высоко оценил вклад Эмманюэля Макрона в развитие двустороннего сотрудничества.