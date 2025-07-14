Инцидент произошел в области Ұлытау.

Работника акимата уволили за ставки в Казахстане

По Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции», государственные служащие обязаны соблюдать ряд антикоррупционных ограничений, в том числе запрет на участие в азартных играх и пари, проводимых с использованием телекоммуникационных сетей и интернет-ресурсов.

Во время анализа установлено, что главный специалист акимата города Сатпаев систематически нарушал указанные требования.

Согласно официальной информации, предоставленной букмекерскими компаниями «1XBET» и «OLIMPBET», он осуществлял ставки в азартных играх на сумму около 16 миллионов тенге.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора государственный служащий уволен с занимаемой должности.

