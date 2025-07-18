Второй фигурант дела получил 20 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы Жамбылского областного суда, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор в отношении двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании с применением насилия в отношении малолетней.

По сообщению суда, подсудимые, находясь в доме своих родственников в Мойынкумском районе, применяя силу и пользуясь беспомощностью малолетней племянницы, неоднократно насиловали ее.

Первый делал это в период с апреля 2018 года по март 2022 года, а второй — с марта 2022 года по сентябрь 2024 года.

Тот подсудимый, что совершал акты насилия первым свою вину не признал, прокурор попросил назначить ему 20 лет лишения свободы. Второй свою вину признал полностью, сторона обвинения призывала лишить свободы пожизненно.

Суд признал подсудимых виновными, согласился с позицией прокурора и назначил соответствующие наказания — первому насильнику — 20 лет лишения свободы, второго приговорил к пожизненному лишению свободы. Кроме того, подсудимым назначено дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

В пользу пострадавшей стороны судом взыскана компенсация морального вреда 3 миллиона тенге с первого и 5 миллионов тенге со второго насильника.

Фото: pixabay.com