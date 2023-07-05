На торговца собачьим мясом в Акмолинской области вышли волонтёры. В полиции тогда сообщили о задержании 41-летнего мужчины. Он отлавливал бродячих собак, убивал их и продавал мясо общепитам. При осмотре у него обнаружили 50 разделанных туш собак весом около 750 килограммов.  В Polisia.kz сообщили, что суд вынес приговор.
— Мужчина ранее работал в ветеринарии и знал, как можно отстреливать собак. После принятия уголовного дела дознаватель отдела полиции Шортандинского района, несмотря на четырёхтомный материал дела, в течение двух недель успел по протокольной форме передать материал в суд, — рассказали правоохранители.
Мужчине присудили штраф в размере 200 МРП — 690 тысяч тенге. Живодёр его уже оплатил.