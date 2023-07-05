В суде ЗКО создан прецедент, когда выносятся решения не на основе нормативного постановления Верховного суда, а исключительно на основе заключения филолога. Юрист Сергей Уткин говорит, что правота редакции «Мой ГОРОД» была налицо, но областной суд решил оставить решение суда первой инстанции без изменения. Рассказываем, как это было.

Шестого октября 2022 года на сайте «Мой ГОРОД» была опубликована новость под названием «Директора ТОО «Батыс су арнасы» обвинили в растрате денег, а его заместителя в пьянстве». Тогда в Instаgram-паблике zhaloby_uralsk_official появилась жалоба от сотрудников ТОО «Батыс су арнасы». В анонимном письме говорилось, что работники ТОО «Батыс су арнасы» устали от произвола своего руководителя Ануара Аркенова.

Корреспондент «МГ» сразу же связалась с директором предприятия и в своём интервью Ануар Аркенов ответил на все обвинения в свой адрес и прокомментировал ситуацию с «пьяным» заместителем. При этом Аркенов ни в одном своём слове не упоминал, что не хочет или не будет комментировать «анонимку».

Однако спустя некоторое время в редакцию поступила досудебная претензия от Аркенова, а позже он подал в суд на редакцию и журналиста с требованием опровергнуть сведения и выплатить моральную компенсацию в размере пяти миллионов тенге и материальную — чуть больше 500 тысяч тенге.

Шестого апреля в суде №2 вынесли решение по этому делу. Суд частично удовлетворил иск Аркенова к ТОО «Медиастарт 2012» и к Кобиной (автор статьи — прим. автора) о взыскании морального вреда, то есть признать название статьи порочащим честь, достоинство и деловую репутацию Аркенова. А также обязать ответчика опровергнуть указанные сведения, опубликованные в газете «Мой ГОРОД». Взыскать с ТОО «Медиастарт 2012» и с Кобиной в солидарном порядке в счёт Аркенова компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч тенге, взыскать с ТОО «Медиастарт 2012» в пользу Аркенова расходы по оплате в помощи представителя в размере 50 тысяч тенге, расходы по проведению судебного лингвистического исследования в размере 60 370 тенге, возврат в госпошлину в размере 1 363 тенге. Всего 111 738 тенге. Взыскать материальную компенсацию с Кобиной в том же размере. В остальной части иска суд отказал.

29 июня апелляционная коллегия суда ЗКО рассмотрела жалобу ТОО «Медиастарт 2012». Решение суда первой инстанции коллегия решила оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя истца без удовлетворения. При этом уменьшены расходы по оплате судебного лингвистического исследования до пяти тысяч тенге, по оплате государственной пошлины — до 1 295 тенге и расходы по оплате помощи представителя —до 10 тысяч тенге с каждого ответчика.

– Взыскать с ТОО «Медиастарт 2012», Кристины Кобиной в пользу Ануара Аркенова расходы по оплате помощи представителя в сумме 20 тысяч тенге, по 10 тысяч тенге с каждого ответчика. Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения, — говорится постановлении суда.

По словам представителя новостного портала – юриста Сергея Уткина, так как суд первой инстанции удовлетворил иск Аркенова лишь на 2%, в апелляции редакция просила рассмотреть вопрос законности вынесенного решения только в указанной части.

– Суд признал не соответствующим действительности часть названия статьи: «Директора ТОО «Батыс су арнасы» обвинили в растрате денег». Мы доказали в областном суде, что работники предприятия действительно обвинили Аркенова в финансовых нарушениях, что прямо вытекает из содержания анонимного письма, опубликованного в Instаgram-паблике zhaloby_uralsk_official. А это значит, что обвинение в растрате имело место. Газета не утверждала, что Аркенов совершил преступление, что Аркенов на самом деле растратил деньги предприятия, газета написала о другом факте: что работники обвинили директора в растрате денег. И директор дал газете расширенный комментарий о том, почему он считает обвинения работников беспочвенными. Этот комментарий тоже содержался в статье, – подчеркнул Сергей Уткин.

По словам юриста, правота редакции была налицо, но, несмотря на это, областной суд не стал отменять решение горсуда в отношении названия. Обосновали такой вывод исключительно заключением специалиста Утегеновой – доцента кафедры русской филологии Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова. Специалист посчитала, что финансовые нарушения, о которых шла речь в опубликованном письме работников, якобы избыточно и чрезмерно называть растратой, поскольку отсутствовали сведения о расходовании указанных денег Аркеновым в личных целях. То есть, по мнению филолога, растратой называется только такое неправомерное расходование средств, которое совершается в личных целях, а если средства были перечислены в пользу иных лиц, то это уже якобы не растрата.

– Филолог, безусловно, ошиблась, поскольку не ознакомилась с содержанием пункта 18 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 «О судебной практике по делам о хищениях», согласно которому под растратой понимается противоправное безвозмездное потребление такого имущества или его отчуждение другим лицам для его потребления. То есть, Верховный Суд прямым текстом указывает: если деньги были неправомерно перечислены другим лицам для потребления – это растрата, не нужно устанавливать личный интерес растратчика, – пояснил Сергей Уткин.

Областной суд руководствовался не нормативным постановлением Верховного Суда, а мнением филолога, не владеющей тонкостями определений юридических терминов в казахстанском законодательстве, а устанавливающей их значение лишь на основе устаревших российских словарей, говорит юрист.

– Теперь остаётся надежда лишь на Верховный суд, который вроде бы не должен проигнорировать собственное же нормативное постановление в угоду древним российским словарям, как это опрометчиво допустил Западно-Казахстанский областной суд. К чести областного суда следует отметить, что он удовлетворил нашу апелляционную жалобу в части снижения судебных расходов, неправомерно взысканных в избыточном объёме городским судом. Также областной суд полностью отказал в апелляционной жалобе Аркенова, который остался недоволен решением городского суда об отказе ему в удовлетворении иска на 98% и которому практически не подлежат возмещению понесённые им судебные расходы. Так что в целом справедливость восторжествовала, но лишь на 98%. А оставшиеся 2% справедливости теперь остаются на совести Верховного Суда, – заключил Сергей Уткин.

К слову, экс-замдиректора предприятия Жандос Саматов также посчитал вышеуказанную статью оскорбительной. Он подал в суд и потребовал опубликовать опровержение с принесением извинений в его адрес и убрать вышеуказанную статью с сайта mgorod.kz и интернет-пространства. Кстати, Саматов оценил свои моральные страдания в два раза больше своего экс-начальника Аркенова – в 10 млн тенге.