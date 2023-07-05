С третьего июля в Уральске начались праздничные мероприятия ко Дню столицы. Шестого июля Астана отмечает своё 25-летие.

Так, в этот день в 11:00 в парке «Жастар» состоится праздничное мероприятие «Азаттықтың айғағы». Также в 11:00 в сквере Монкеулы пройдёт концертная программа «Жайнай бер, Астана!»

В 20:30 в амфитеатре центра культуры и творчества имени Мырза-Али состоится праздничный концерт «Еліміздің жүрегі - Астана».

На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля. При этом суббота, первого июля, была рабочим днём.