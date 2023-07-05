На сколько хотят повысить тариф на воду и канализацию в Уральске

В департамент комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО поступили заявки на утверждение предельных тарифов от субъектов естественных монополий — ТОО «Батыс су Арнасы» и АО «Западно-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».

Так, «Батыс су Арнасы» просит утвердить среднеотпускной тариф на услуги водоснабжения на уровне 131,09 тенге за кубометр воды, а на услуги канализации повысить тариф до 165,87 тенге за кубометр воды.

Уточняем, действующий тариф на воду для населения составляет 45,80 тенге, на канализацию — 49,29 тенге за кубометр (С НДС). В своей заявке ТОО просит повысить тариф на водоснабжение для населения на 26,3%, а на водоотведение — на 26,9%, то есть 57,8 тенге (с НДС) за кубометр воды и 62,58 тенге (с НДС) за канализацию.

Что касается АО «ЗапКаз РЭК», то предприятие просит утвердить новый тариф на уровне 7,94 тенге за 1 Кв/час. Просим не путать, мы платим за электричество ТОО «Батыс Энергоресурсы», а они пока заявку не подавали.

Отметим, что это только проект утверждения нового тарифа. Окончательное решение в ДКРЕМ по заявке ТОО «Батыс су Арнасы» примут четвертого августа, по АО «ЗапКаз РЭК» — 11 августа.