В посёлке Зачаганск за последние три года построил 12 детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото со страницы Facebook городского акимата

— Всего на территории посёлка 77 игровых площадок. Недавно в эксплуатацию ввели шесть детских игровых зон, подрядчиками которых является ТОО «Бизнес Строй». На новых площадках установлены детские игровые элементы, скамейки, урны, уложено резиновое покрытие. Также есть две детские площадки с зоной воркаут, — пояснили в ведомстве.


Фото со страницы Facebook городского акимата

Где расположены новые игровые площадки:

  • улица Жангир хана, 65;
  • посёлок Рыбцех;
  • Саратовская улица, 22;
  • зона отдыха на территории СОШ №20;
  • 25-я Чапаевская дивизия, 2/1;
  • улица М. Жумабаева.

