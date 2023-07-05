В посёлке Зачаганск за последние три года построил 12 детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото со страницы Facebook городского акимата

— Всего на территории посёлка 77 игровых площадок. Недавно в эксплуатацию ввели шесть детских игровых зон, подрядчиками которых является ТОО «Бизнес Строй». На новых площадках установлены детские игровые элементы, скамейки, урны, уложено резиновое покрытие. Также есть две детские площадки с зоной воркаут, — пояснили в ведомстве.





Фото со страницы Facebook городского акимата

Где расположены новые игровые площадки:

улица Жангир хана, 65;

посёлок Рыбцех;

Саратовская улица, 22;

зона отдыха на территории СОШ №20;

25-я Чапаевская дивизия, 2/1;

улица М. Жумабаева.

Ранее мы писали ,что в ЗКО более ста тысяч детей отдохнут в летнем лагере.