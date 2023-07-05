Как рассказали в акимате Бурлинского района, управление государственных доходов, которое обеспечивает прием обязательных платежей от физических и юридических лиц и способствует формированию государственного бюджета, ранее размещалось в приспособленном здании.

- В новом здании департамента государственных доходов Бурлинского района, которое было капитально отремонтировано, созданы все условия для работы и приема граждан, - рассказали в акимате района.

Аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов поздравил сотрудников управления с новосельем и пожелал успехов в работе.

