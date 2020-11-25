Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. На брифинге СЦК вице-министра торговли спросили о запрете, который якобы действует с начала месяца. - 6 ноября ввели запрет, согласно которому через казахстанско-российскую границу нельзя перевозить лекарства и даже витамины. Каким именно документом регламентировано и кто был инициатором? - спросили вице-министра журналисты. Жанель Кушукова заявила, что информация некорректна. - 6 ноября состоялось заседание межведомственной группы, в рамках которого Министерство здравоохранения выразило озабоченность по поводу возможной нехватки лекарственных средств в период пандемии. В целях недопущения таких негативных проявлений предложено ввести запрет на наиболее популярные медицинские препараты, которые пользуются повышенным спросом в такой период, - пояснила она. По словам вице-министра, под запрет попадут 59 наименований, туда же вошли маски и перчатки. - Сейчас такой приказ разрабатывается Минздравом, пока запрета нет, он будет после того, как приказ издадут. Я думаю, в ближайшие месяцы. Чтобы не допустить дефицита лекарств и роста цен на них, - сказала Жанель Кушукова. Журналисты переспросили у вице-министра, не нарушил ли данный запрет принцип свободного перемещения ЕАЭС. По словам Кушуковой, в этом году все страны ЕАЭС столкнулись с проблемами из-за пандемии. - У нас в рамках договора это было предусмотрено, что если речь идет о национальной экономике, здоровье граждан, то такие ограничения мы можем принимать, - заверила вице-министр.