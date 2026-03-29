Казахстан официально взлетел на 33-ю строчку во Всемирном рейтинге счастья (World Happiness Report 2026), оставив позади Японию, Сингапур и даже Францию, передает nationalbusiness.kz.

Республика демонстрирует уровень удовлетворенности наравне с Великобританией, хотя по уровню ВВП на душу населения мы едва дотягиваем до 42-го места, а по восприятию коррупции и вовсе находимся в хвосте (74-е место).

Почему так происходит

Секрет казахстанского оптимизма держится на втором контуре экономики:

Исследователи фиксируют опасный разрыв: макроэкономика растет, а реальное благополучие людей — падает. Свобода распоряжаться своими деньгами стремительно тает. Рост НДС, дорожающая коммуналка и «неподъемное» жилье превращают каждый заработанный тенге в выплату по обязательствам.

Кто в зоне риска?

Горожане и молодежь: удовлетворенность жизнью в городах падает быстрее, чем в селах.

Цифровая зависимость: подростки, проводящие в соцсетях по 7 часов в день, теряют баллы благополучия в разы быстрее взрослых.

Женщины: по статистике, они чувствуют себя менее защищенными и счастливыми, чем мужчины.

По мнению издательства, 33-е место в рейтинге — это не повод для гордости, а сигнал SOS для регуляторов.