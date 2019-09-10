Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали в Атырауском филиале Национального Банка Казахстана, за январь-июль филиалами банков второго уровня региона было выдано кредитов на сумму 230,9 млрд тенге, что больше, чем в январе-июле 2018 года на 23,9%. - При этом выдача кредитов юридическим лицам увеличилась на 23,2 процента (до 96,2 млрд тенге), физическим лицам – на 24,5 процента (до 134,7 млрд тенге). Выдача кредитов в национальной валюте увеличилась на 24,6%, в иностранной валюте - на 12,4%, - сообщили в АФ «Национальный банк Казахстана». Добавим, что именно на потребительские цели атыраусцам в январе-июле этого года выдано 115,3 млрд тенге, что больше показателя января-июля прошлого года на 22,4%. - На 1 августа 2019 года задолженность по кредитам, выданным филиалами банков области, составила 416,9 млрд тенге, увеличение на 16,4% по сравнению с 1 августом 2018 года. Задолженность физических лиц области на 1 августа текущего года в сравнении с соответствующей датой прошлого года увеличилась на 19,3% и составила 259,0 млрд тенге, юридических лиц выросла на 12,0%, составив 157,9 млрд тенге, - уточнил собеседник.