Традиция менять программные документы, не успев их реализовать, успешно продолжается. Правительством объявлено о пересмотре национальной экспортной стратегии, рассчитанной на 2018-2022 годы. Необходимость корректировки объясняется «нынешней ситуацией на мировых рынках». Хотя эта ситуация за минувший год принципиально не изменилась.
Другое дело, что принимаемые меры по увеличению несырьевого экспорта не приносят ощутимого эффекта. В стратегии поставлена цель к 2022 году выйти на объем экспорта несырьевых товаров и услуг 31,8 миллиарда долларов. Это амбициозный план, учитывая, что по итогам прошлого года данный показатель составил 23 миллиарда долларов.
Но здесь все дело в том, как считать. По оценкам правительства, экспорт несырьевых товаров составил 15,7 миллиарда долларов. Между тем, в самой экспортной стратегии признается, что в общей массе такой продукции свыше 90% составляют промежуточные товары, преимущественно низкого передела. И количество товарных групп можно пересчитать по пальцам: нефтепродукты, черные металлы, цветные металлы, уран. Что касается экспорта услуг (7,3 миллиарда долларов), то в нем львиная доля приходится на грузоперевозки по трубопроводам и железной дороге, то есть транспортировку все того же сырья и продукции низких переделов.
Экономический эффект от такого экспорта мало чем отличается от поставок сырья и слабо работает на повышение устойчивости национальной экономики. За последние десять лет объем казахстанского экспорта показывал очень сильные колебания – прыгал в коридоре от 35 до 85 миллиардов долларов. Это крайне негативно сказывается на самочувствии экономики, хотя Нафцонд частично и сглаживает турбулентность.
Нарастить за три года экспорт несырьевых товаров еще на 9 миллиардов долларов вполне возможно, если за это время увеличится производство (и цены) в металлургии, добыче урана и грузовой транзит. Экспортная выручка, безусловно, вырастет, также как и отчисления в бюджет. Но повлияет ли это на увеличение устойчивости национальной экономики, создание новых рабочих мест? Очень ограниченно.
Между тем, цель национальной экспортной политики должна заключаться не в том, чтобы нарастить общий вал поставок, а улучшить их структуру, сформировать новые источники экспортной выручки, независимые от скачков мировых цен на нефть и металлы, повысить занятость населения. Например, многие страны на государственном уровне поддерживают въездной туризм. Формально в общем объеме ВВП он занимает очень скромную долю, но его ценность в другом – обеспечивать работой население и заказами местный бизнес.
Из всего этого следует, что цели и задачи национальной экспортной стратегии нужно пересмотреть. Оптимальный вариант – сосредоточиться конкретно на экспорте продукции средних и высоких переделов, а также высокотехнологичных товаров.
Поставки сырья и промежуточных товаров производятся на уровне транснациональных корпораций, здесь Казахстан уже встроен в глобальные цепочки добавленных стоимостей. Поэтому экспортная поддержка требуется для продвижения продукции средних и высоких переделов, а также высокотехнологичных товаров.
Что мы на сегодня здесь имеем? За прошлый год экспорт по товарной группе «машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты» составил 719 миллионов долларов. В общем объеме отечественного экспорта данный показатель едва превышает 1%, а для зарубежных рынков это вообще мизер.
На продвижение казахстанского экспорта государство выделяет на трехлетний период 500 миллиардов тенге. Между тем, весь объем экспорта товаров высокого передела составляет всего 2,2 миллиарда долларов, то есть 842 миллиарда тенге. Если сопоставить, то на поддержку ассигнуется, мягко говоря, немало. При этом правительство еще намеревается открыть за рубежом сеть торговых представительств. Смогут ли эти квазигосударственные структуры найти ниши для казахстанской продукции высоких переделов? Вообще-то сейчас важнее заняться серьезным региональным маркетингом, поскольку для нас до сих пор непонятными остаются соседние рынки Центральной Азии, Китая и России.
Подытожив, нужно осознать, что реальные объемы экспорта, нуждающегося в поддержке, гораздо скромнее, и составляют не десятки миллиардов долларов, а пока что сотни миллионов. Поэтому логично было бы не «размазывать» бюджетные средства по поддержке всего экспорта, а выбрать 2-3 отрасли, где есть перспективные зарубежные рынки, мультипликативный эффект для экономики, и вывести их на качественно новый уровень. При этом помогать нужно не на стадии продаж, а еще на стадии организации производства. Если эта модель окажется рабочей, затем можно ее применять к другим отраслям, шаг за шагом расширяя круг экспорториентированных направлений. Стратегия «медленная», но это лучше, чем продолжать тратить средства на «общую» поддержку и погоню за цифрами.
