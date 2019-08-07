Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте КРЕМ по ЗКО, в настоящее время ведется расследование в отношении двух крупнейших нефтяных компаний нашей области - ТОО "Жаикмунай" и КПО б.в. по факту антиконкурентных соглашений. - В отношении "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." и ТОО "ДемтекСолюшнс" расследование было начато 18 марта 2019 года, приостановлено 21 мая. 17 июля 2019 года в отношении КПО б.в. и ТОО "Батыс Сервис Плюс" было начато расследование. В отношении ТОО "Жаикмунай" и ТОО "Болашак-Атырау" расследование начато начато 17 июля, - говорится в сообщении департамента КРЕМ. Во всех трех случаях расследование ведется по поводу антиконкурентных соглашений. Другие подробности дела в департаменте не сообщили.