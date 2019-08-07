Сотрудниками департамента государственных доходов по Актюбинской области на пограничном посту автоперехода "Жайсан" при пересечении государственной границы проведен досмотр автомобиля марки Volvo. При проверке в данном автомобиле под арбузами обнаружены коробки с сигаретами в количестве 612 тысяч пачек без акцизных марок и товарно-сопроводительных документов. Все материалы по данному факту переданы в Департамент экономических расследований по Актюбинской области.