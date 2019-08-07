Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 4 августа в дежурную часть Айтекебийского отдела полиции поступило сообщение от дежурного ВЧ-2030 Пограничной службы КНБ РК. - Стало известно, что по степной дороге в районе пограничного знака № 1466, расположенного в п. Жамбул Айтекебийского района, со стороны территории РФ примерно в 14.20 незаконно пересекла границу Казахстана автомашина «Бентли Континенталь GT» с российскими номерами, двигающаяся в направлении поселка Карабутак. Сотрудниками полиции данная автомашина обнаружена возле железнодорожного переезда, вдоль трассы «Карабутак-Костанай», в 35 км от села Комсомольское Айтекебийского района. В соседнюю Оренбургскую область РФ направлен запрос на установление владельцев автомашины. Проводится следственно-оперативные мероприятия, - рассказали в полиции. Пола сотрудники разыскивают владельца "Бентли", автомобиль находится во дворе районного отдела полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.