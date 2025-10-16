Департамент АФМ по ЗКО остановила деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group. Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.
Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений.
– Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендовали офисы, организовали презентации и конференции, а также создали Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений, - сообщили в АФМ по ЗКО.
Жертвами финансовой пирамиды стали 30 человек, которые вложили свыше 89 миллионов тенге. Уголовное дело направлено в суд. Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.
С начала 2025 года:
- окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
- обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге;
- заблокировано более 14 тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
- закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.
На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид. Кроме этого запущен Telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
– Если dы и dаши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, - заключили в АФМ.