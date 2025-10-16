Департамент АФМ по ЗКО остановила деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group. Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.

Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений. 

– Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендовали офисы, организовали презентации и конференции, а также создали Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений, - сообщили в АФМ по ЗКО. 

Жертвами финансовой пирамиды стали 30 человек, которые вложили свыше 89 миллионов тенге. Уголовное дело направлено в суд. Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.

С начала 2025 года: 

  • окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
  • обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге;
  • заблокировано более 14 тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
  • закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.

На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид. Кроме этого запущен Telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.  

– Если dы и dаши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, - заключили в АФМ. 