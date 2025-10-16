Компания из Канады, Гонконга и Великобритании: очередную финпирамиду накрыли в ЗКО

Департамент АФМ по ЗКО остановила деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group. Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.

Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений.

– Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендовали офисы, организовали презентации и конференции, а также создали Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений, - сообщили в АФМ по ЗКО.

Жертвами финансовой пирамиды стали 30 человек, которые вложили свыше 89 миллионов тенге. Уголовное дело направлено в суд. Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.

С начала 2025 года:

окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;

обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге;

заблокировано более 14 тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;

закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.

На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид. Кроме этого запущен Telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.