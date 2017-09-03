Ежегодная выставка кошек начала свою работу в Уральске. На нее съехались участники из других областей Казахстана, а также приехали гости из соседних областей Российской Федерации - городов Саратова, Самара, Казань. Здесь выставлены редкие, а порой и очень дорогие породы кошек. Как отмечают гости, которые привезли своих питомцев на выставку, уральцы охотно интересуются породистыми кошками. -Жители города очень общительные, задают очень много вопросов, хотят много знать о кошках. Мы даем консультации по содержанию, кормлению, разведению породистых животных. Кроме того, любой желающий может приобрести себе породистого котенка, - отметили участники выставки. Стоит отметить, что помимо выставки животных там же проходят и соревнования между питомцами. Каждое животное оценивается экспертами, проверяется соответствие породы каждого животного, и выбираются лучшие из лучших. - Это сокровище нашего питомника, который находится рядом с городом Казань. Приехала на выставку в Уральск я впервые. А так мы уже принимали участие на многих подобных выставках. Конечно, наша красавица пользуется популярностью и даже позирует на камеры. Многие посетители выставки просто не могут оторвать от нее своего взгляда. Это моя кошка, и меня она очень любит. Ко всем остальным она относится совершенно равнодушно, в принципе, никак не реагирует, если ее вдруг кто-то погладит. Можно сказать, что эта порода животных очень тихая, в прямом смысле этого слова, дома ее практически никогда не слышно, -рассказала представительница кошки породы Мейн-кун. Также на выставке приняли участие кошки норвежской, британской, бенгальской пород. По словам участницы выставки Натальи, она привезла на показ питомцев британской породы из Саратова. - Одна отличительная особенность кошек британской породы, это, наверное, их некая независимость и своенравность, хотя на внешность они очень милые животные. Стоимость одного такого питомца составляет 125 тысяч тенге. Кормим мы питомцев только натуральными продуктами или специальным кормом, - сообщила Наталья. Представители норвежской породы рассказали, что эта порода кошек обладает мягким характером. - Они достигают больших размеров. Но я бы посоветовала приобретать кошек такой породы людям, у которых есть маленькие дети или собаки, так как они могут с легкостью ужиться даже в таких условиях. Они очень дружелюбны. Если даже кошки этой породы взрослеют, они как и прежде остаются игривыми, - рассказали на выставке. Стоит отметить, что одними из самых дорогих пород на выставке были питомцы бенгальской породы. "Бенгальца" можно приобрести за 150 тысяч тенге.