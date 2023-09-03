Курсы ментальной арифметики. Стоит ли заниматься по их программам?
1 / 2
Не секрет, что для успешного обучения в школе многие родители прибегают к помощи различных курсов. Они считают, что чем больше вложить в ребёнка в раннем возрасте, тем легче для него будет учёба в последующих классах.
Педагог высшей категории Елена Дессерт отмечает, что родители должны помнить, что даже на самых ранних этапах обучения — знания, умения и навыки накладываются на имеющийся фундамент знаний. Опираясь на сформированные для данного возраста физиологические и психологические процессы.
— Ментальная арифметика — программа по развитию обоих полушарий головного мозга у детей. Отличие изучения классической арифметики от ментальной в том, что в первом случае основой являются слуховые и визуальные ощущения. А во втором добавляются зрительные образы и тактильные ощущения. Математические операции на счётах на начальном этапе осуществляются перемещением косточек на спицах с помощью обеих рук одновременно. Способность ребёнка быстро и правильно считать в уме, по мнению школьных преподавателей, является одним из признаков наличия у него математических способностей. Обучаясь ментальной арифметике, дети сначала учатся считать на абаке, механически передвигая камни руками, затем стараются выполнять математические операции в уме, мысленно представляя свои действия со счётами, — говорит Елена Дессерт.
По словам педагога, одновременно с математическими навыками у детей развиваются моторика, логика и воображение. Ребёнок учится мыслить нестандартно, в мозгу тренируются нейронные связи, улучшается качество мышления и скорость реакции.
— По мнению педагогов общеобразовательных школ, при обучении ментальной арифметики, как и в любом направлении, есть не только «плюсы», но и «минусы». Умение быстро выполнять вычисления в уме порою дают сбой при выполнении письменных самостоятельных работ. Так как опираясь на имеющие уже способности выполнять операции в уме, ребёнок, рассчитывая на свою уверенность, не может применить алгоритм письменного приёма вычислений. То есть конечный результат правильный, а промежуточные — нет. Так теряются баллы при выполнении СОР и СОЧ. Занятия ментальной арифметикой могут принести пользу ребёнку в обучении быстрому счёту. Но не стоит ожидать чудес от этих методик. Лучше направлять усилия на всестороннее развитие. При этом не надо его торопить в достижении результата. Часто попытки сделать из ребёнка гения приводят к тому, что в дальнейшем он плохо адаптируется к взрослой жизни. А задача педагога и родителей — научить ребёнка преодолевать препятствия и исправлять их путем проб и ошибок, — рассказала Елена Дессерт.
Также учитель отметил, что успеваемость учеников улучшается, а интерес к учёбе повышается. Полушария начинают активнее взаимодействовать, объём памяти увеличивается в два-три раза. Ученики показывают высокие результаты в олимпиадах и в выпускных экзаменах.
Ранее мы писали, что делать если ребенок не хочет учить уроки и посещать школу.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!