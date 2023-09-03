— Они нарушили миграционное законодательство. В отношении них составили административные протоколы по статье. Материалы направили в суд, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Иностранцев выявили, когда они ехали в такси в Атырау по трассе Самара — Шымкент. При проверке документов выяснилось, что пассажиры являются гражданами Индии.Им грозит от штрафа до выдворения из страны.