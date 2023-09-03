Кокпар на трассе в честь дня рождения детей устроил казахстанец
В Алматинской области устроили кокпар на дороге. Об этом глава департамента полиции региона Бауржан Аленов.
Вечером второго сентября в полицию Конаева сообщили о группе людей на лошадях вдоль трассы Алматы — Оскемен.
— Установлено, что гражданин 1979 года рождения в честь дня рождения своих детей на окраине Конаева организовал кокпар, где приняли участие спортсмены других районов, — написал Аленов в Instagram.
Организатора и участников мероприятия доставили в управление полиции. Их привлекли к ответственности по статьям:
434 КоАП (Мелкое хулиганство),
406 КоАП (Нарушение законодательства в области ветеринарии),
590 часть 5 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов).