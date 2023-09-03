— Установлено, что гражданин 1979 года рождения в честь дня рождения своих детей на окраине Конаева организовал кокпар, где приняли участие спортсмены других районов, — написал Аленов в Instagram.

434 КоАП (Мелкое хулиганство),

406 КоАП ( Нарушение законодательства в области ветеринарии),

590 часть 5 КоАП РК ( Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов).

В Алматинской области устроили кокпар на дороге. Об этомглава департамента полиции региона Бауржан Аленов. Вечером второго сентября в полицию Конаева сообщили о группе людей на лошадях вдоль трассы Алматы — Оскемен.Организатора и участников мероприятия доставили в управление полиции. Их привлекли к ответственности по статьям: