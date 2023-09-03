По информации управления общественного развития ЗКО, четвёртого сентября на территории Бурлинского района в Аксае проведут плановые специальные военно-экономические учения. Власти планируют призвать военнообязанных района на воинские сборы. Напомним, с первого сентября в Казахстане началась призывная кампания. Она продлится до 31 декабря. Этой осенью призыву подлежат свыше 19 тысяч человек. Их направят в вооружённые силы, Национальную гвардию, пограничную службу, службу государственной охраны и в МЧС.