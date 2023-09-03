— Крики о помощи услышал его старший брат, но сам начал тонуть. Стоящие на берегу три младшие сестры, пытались сами спасти братьев. Они, создав цепочку, пошли им навстречу. У идущей впереди девочки от пребывания в холодной воде начала затекать нога. Осознавая, что они с сёстрами не справляются, начала кричать изо всех сил и звать на помощь, — рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Трагедия едва не произошла на реке Жем. Семья из семи человек отправилась купаться. В какой-то момент 13-летний мальчик, несмотря на запреты, зашёл глубоко и начал тонуть.Недалеко от них находилась семейная пара, которая занималась стиркой ковров. Услышав голоса детей, Манарбек Картбаев бросился на помощь. Нырнув в воду, он спас младшего, а затем старшего брата. После он помог выбраться из воды девочкам. Мужчину наградили медалью МЧС РК «Суда батқандарды құтқарғаны үшін».