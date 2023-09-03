— Подсудимые, представившись сотрудниками полиции, получили у пяти пенсионеров денежные средства. Оставив себе 10%, оставшуюся сумму они переводили на счёт куратора, — сообщили в пресс-службе суда региона.

На скамье подсудимых оказались трое жителей Актобе. По заданию куратора из мессенджера они приезжали к пенсионерам — жертвам мошенников и забирали у них деньги.Подсудимые признали свою вину, возместили ущерб и просили суд не лишать их свободы. Их признали виновными в совершении мошенничества и приговорили к ограничению свободы на различные сроки.