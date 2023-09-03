Крупный пожар произошёл в микрорайоне Нур Алатау. Вызов поступил в 23:13 второго сентября, огонь охватил двухэтажное строящееся деревянное здание на территории банного комплекса. Площадь горения составлялась около 600 квадратных метров.
— Происходило его обрушение. Быстрому распространению способствовало то, что горящее здание было полностью из деревянного сруба. Создалась угроза перехода огня на два стоящих по соседству жилых дома. От высокой температуры начала плавиться обшивка балконов второго и третьего этажа многоквартирного дома, — рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.
В огнем боролись 66 пожарных. Им удалось ликвидировать возгорание в 1:20. Жертв и пострадавших нет. Огнеборцам удалось «отстоять» значительную часть банного комплекса.