По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, вызов поступил сегодня, 29 июля, около 15 часов. В доме №38 в пятом микрорайоне загорелся балкон и гостиная. Огнём были охвачены личные вещи, предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидировали в 15:54. На тушение выезжали 14 сотрудников департамента.

Фото предоставила пресс-служба ДЧС ЗКО